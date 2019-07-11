Миодраг Божович рассказал, чем будет заниматься Сергей Корниленко в «Крыльях Советов» как тренер

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-11T14:36:42+03:00

По словам главного тренера команды, форвард будет работать с игроками атаки

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, чем будет заниматься в команде Сергей Корниленко после завершения карьеры. По его словам, он будет тренировать футболистов линии атаки.

- Можно сказать, он будет играющим тренером. Сергей будет тренироваться и работать с игроками линии атаки. Он очень опытный футболист, - приводит слова Божовича корреспондент «КП-Самара».

Напомним, Корниленко завершил карьеру футболиста. К этому решению форварда толкнула травма, которую он получил в конце прошлого сезона.

- Я считаю, что это большое приобретение. Это человек понимающий, пользующийся авторитетом у ребят в команде, у него есть тренерская лицензия и ему интересно поработать с Божовичем. Корниленко остается в «Крыльях Советов», но уже в новом качестве, безусловно, полезном для нашей команды, - сказал на встрече с болельщиками председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU