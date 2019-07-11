В Самарской области парня поймали на 39 наркопреступлениях и отправили в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-11T14:36:52+03:00

Молодой человек забирал из закладок наркотики и перевозил их для сбыта в Сергиевский район

Изменить размер текста: A A

Сергиевский районный суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, который обвинялся в 39 преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Действовал молодой человек в составе банды.

- Было установлено, что парень через интернет связался с неустановленным лицом и вступил с ним в преступный сговор. Согласно ему, неизвестный сообщал молодому человеку места тайников-закладок с наркотиками, размещенных на территории Самары, а тот, в свою очередь, забирал оттуда запрещенные вещества и перевозил в Сергиевский район, чтобы сбыть их, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Сергиевского района.

Суд признал молодого человека виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима. При этом изначально парню грозило более суровое и длительное наказание, но его изменили на основании части 2 статьи 69 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU