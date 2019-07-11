Суперкубок России по гандболу среди женщин пройдет в Тольятти
Стало известно место проведения матча за Суперкубок России по гандболу среди женщин. Он пройдет 30 августа в Тольятти, в УСК «Олимп». За трофей поборются чемпион страны и серебряный призер – «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада», сообщает пресс-служба «автозаводчанок».
- Открытие гандбольного сезона состоится в Тольятти! Федерация гандбола России утвердила дату и место проведения Суперкубка России среди женских команд. Матч Суперкубка России между «Ладой» и «Ростов-Доном» пройдет 30 августа в УСК «Олимп». Время начала матча будет объявлено позднее, - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU