2019-07-11T14:51:49+03:00
Спорт

Суперкубок России по гандболу среди женщин пройдет в Тольятти

В нем сыграют «Лада» и «Ростов-Дон»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ГК "Лада"Фото: ГК "Лада"
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Стало известно место проведения матча за Суперкубок России по гандболу среди женщин. Он пройдет 30 августа в Тольятти, в УСК «Олимп». За трофей поборются чемпион страны и серебряный призер – «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада», сообщает пресс-служба «автозаводчанок».

- Открытие гандбольного сезона состоится в Тольятти! Федерация гандбола России утвердила дату и место проведения Суперкубка России среди женских команд. Матч Суперкубка России между «Ладой» и «Ростов-Доном» пройдет 30 августа в УСК «Олимп». Время начала матча будет объявлено позднее, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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