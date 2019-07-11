Дмитрий Комбаров: «Кроме «Крыльев» были и другие варианты продолжения карьеры»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-11T15:41:05+03:00

По словам новичка самарской команды, все предложения были из России

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Новичок «Крыльев Советов», экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о предложениях других клубов, кроме «КС».

- Предложения были, но об этом не хотел бы говорить, потому что выбор сделан, - передает слова Комбарова корреспондент «КП-Самара».

- Предложения были из России?

- Да, из России.

Напомним, Дмитрий Комбаров покинул московский «Спартак», за который выступал с 2010 года, после прошлого сезона. За красно-белых защитник сыграл в 226 матчах и отметился 21 забитыми мячами. К «КС» Комбаров присоединился на сборе в Австрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU