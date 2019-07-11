2019-07-11T15:35:13+03:00
Общество

Приемная кампания 2019 в СГСПУ: количество бюджетных мест, как подать документы

Рассказываем, сколько бюджетных мест выделено в приемную кампанию - 2019 в СГСПУ, как подать документы на платное обучение, сроки подачи документов
Поделиться:
В Самаре абитуриентов ждут в СГСПУВ Самаре абитуриентов ждут в СГСПУ
Изменить размер текста:

Приемная кампания 2019 продолжается в Самаре. Один из крупнейших и старейших вузов региона Самарский государственный социально-педагогический университет также принимает заявления от абитуриентов. Приемная комиссия работает в учебном корпусе по адресу ул. Блюхера, 25.

Всего на бюджет в этом году в вуз готовы принять 851 человека на программы бакалавриата: 473 места очной формы обучения, 42 очно-заочных. Еще 336 абитуриентов попадут на заочку. По программам магистратуры на бюджет возьмут 92 студентов: 32 на очку, 22 на очно-заочную форму и 35 на заочное отделение.

Когда и как подать документы:

До 15 июля - абитуриенты, поступающие на "бюджет" в бакалавриат по результатам экзаменов в вузе,

До 26 июля - абитуриенты на программы бакалавриата с результатами ЕГЭ,

До 5 августа - для поступающих в магистратуру.

Документы от абитуриентов в СГСПУ ждут на следующие направления подготовки на бюджетной основе:

- педагогическое,психолого-педагогическое и специальное(дефектологическое) образование,

-экология и природопользование,

- прикладная информатика,

- психология,

- информационный сервис,

- физическая культура и спорт.

Подготовка с оплатой стоимости обучения в СГСПУ проходит по следующим направлениям:

торговое дело, экономика, менеджмент, зарубежное регионоведение, лингвистика, реклама и связи с общественностью, журналистика, хореографическое искусство, живопись.

Сроки подачи документов на программы с оплатой стоимости обучения:

До 15 августа - для абитуриентов, сдающих вступительные экзамены в вузе,

До 20 августа - для выпускников с результатами ЕГЭ,

До 20 сентября - для заочников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Баскетболист «Самары» Баден Яксен стал гостем премии Мохаммеда Али вместе с игроком «Лос Анджелес Лейкерс» Буллоком
Предстала в роли тренера: уроженка Самары снялась в новом клипе группы «На-На»
Дмитрий Комбаров – о капитанской повязке: «Помимо меня здесь есть опытные ребята, но если команда выберет, буду рад»
Туристы назвали Самару «шоколадной» столицей России
Ботанический сад в Самаре продлил время работы в летние месяцы
Дмитрий Комбаров: «Кроме «Крыльев» были и другие варианты продолжения карьеры»
Жительница Самары заявила, что ее сына жестоко избили в колонии в Пугачеве
МЧС: В Самарской области 12 июля ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
В Самаре 14 июля закроют проезд по дублеру Московского шоссе
В Самарской области проверят правильность тарифов на вывоз мусора
Суперкубок России по гандболу среди женщин пройдет в Тольятти
В Самарской области парня поймали на 39 наркопреступлениях и отправили в колонию строгого режима
Миодраг Божович рассказал, чем будет заниматься Сергей Корниленко в «Крыльях Советов» как тренер
В Самаре начальник участка одного из предприятий получил электротравму и умер
«Полностью готов к предстоящей работе»: в Самарской области представили нового главу арбитражного суда
В Самаре собственники жилья обсудили с УК "Авиакор-Стандарт" дальнейшую работу
Времени на раскачку нет: приемная кампания СамГУПС вошла в активную стадию
Приехала на свадьбу и не смогла улететь: жительницу Октябрьска из-за долгов не пустили в Германию
Стену на площади Славы в Самаре предложили превратить в «крылатые качели»