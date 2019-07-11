Приемная кампания 2019 в СГСПУ: количество бюджетных мест, как подать документы
Приемная кампания 2019 продолжается в Самаре. Один из крупнейших и старейших вузов региона Самарский государственный социально-педагогический университет также принимает заявления от абитуриентов. Приемная комиссия работает в учебном корпусе по адресу ул. Блюхера, 25.
Всего на бюджет в этом году в вуз готовы принять 851 человека на программы бакалавриата: 473 места очной формы обучения, 42 очно-заочных. Еще 336 абитуриентов попадут на заочку. По программам магистратуры на бюджет возьмут 92 студентов: 32 на очку, 22 на очно-заочную форму и 35 на заочное отделение.
Когда и как подать документы:
До 15 июля - абитуриенты, поступающие на "бюджет" в бакалавриат по результатам экзаменов в вузе,
До 26 июля - абитуриенты на программы бакалавриата с результатами ЕГЭ,
До 5 августа - для поступающих в магистратуру.
Документы от абитуриентов в СГСПУ ждут на следующие направления подготовки на бюджетной основе:
- педагогическое,психолого-педагогическое и специальное(дефектологическое) образование,
-экология и природопользование,
- прикладная информатика,
- психология,
- информационный сервис,
- физическая культура и спорт.
Подготовка с оплатой стоимости обучения в СГСПУ проходит по следующим направлениям:
торговое дело, экономика, менеджмент, зарубежное регионоведение, лингвистика, реклама и связи с общественностью, журналистика, хореографическое искусство, живопись.
Сроки подачи документов на программы с оплатой стоимости обучения:
До 15 августа - для абитуриентов, сдающих вступительные экзамены в вузе,
До 20 августа - для выпускников с результатами ЕГЭ,
До 20 сентября - для заочников.
ИСТОЧНИК KP.RU