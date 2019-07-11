Ботанический сад в Самаре продлил время работы в летние месяцы

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-11T15:48:12+03:00

Теперь у самарцев будет больше времени на прогулки по Ботаническому саду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Ботанический сад Самарского университета продлил время работы для посетителей, который открыли после реконструкции в июне. На протяжении всего лета он будет доступен для свободного посещения с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Ботанический сад является научным подразделением и имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. За последние три недели, когда сад работал в тестовом режиме, мы убедились, что антропогенная нагрузка на генофонд редких и ценных видов растений была вполне адекватна и допустима для сохранения состояния ООПТ. В связи с этим мы решили продлить время работы Ботанического сада, - отметил первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета Андрей Прокофьев.

Как отмечают представители вуза, такой режим работы сада тоже тестовый. В конце лета специалисты вновь оценят состояние растений Ботанического сада и сформируют новый график посещения на осенне-зимний период.

Режим работы Ботанического сада на лето 2019:

- понедельник — пятница с 10:00 до 19:00;

- вторник и четверг, 13:00 — групповые экскурсии в дендрарий и оранжерею. Стоимость посещения 150 рублей, для льготников — 100 рублей;

- понедельник — четверг с 13:00 до 15:30 самостоятельное посещение оранжереи. Длительность не более 30 минут, стоимость 70 рублей за человека.

ИСТОЧНИК KP.RU