2019-07-11T15:48:12+03:00
Общество

Ботанический сад в Самаре продлил время работы в летние месяцы

Новый график пока будет действовать в тестовом режиме
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Теперь у самарцев будет больше времени на прогулки по Ботаническому садуТеперь у самарцев будет больше времени на прогулки по Ботаническому садуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ботанический сад Самарского университета продлил время работы для посетителей, который открыли после реконструкции в июне. На протяжении всего лета он будет доступен для свободного посещения с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Ботанический сад является научным подразделением и имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. За последние три недели, когда сад работал в тестовом режиме, мы убедились, что антропогенная нагрузка на генофонд редких и ценных видов растений была вполне адекватна и допустима для сохранения состояния ООПТ. В связи с этим мы решили продлить время работы Ботанического сада, - отметил первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета Андрей Прокофьев.

Как отмечают представители вуза, такой режим работы сада тоже тестовый. В конце лета специалисты вновь оценят состояние растений Ботанического сада и сформируют новый график посещения на осенне-зимний период.

Режим работы Ботанического сада на лето 2019:

- понедельник — пятница с 10:00 до 19:00;

- вторник и четверг, 13:00 — групповые экскурсии в дендрарий и оранжерею. Стоимость посещения 150 рублей, для льготников — 100 рублей;

- понедельник — четверг с 13:00 до 15:30 самостоятельное посещение оранжереи. Длительность не более 30 минут, стоимость 70 рублей за человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Баскетболист «Самары» Баден Яксен стал гостем премии Мохаммеда Али вместе с игроком «Лос Анджелес Лейкерс» Буллоком
Предстала в роли тренера: уроженка Самары снялась в новом клипе группы «На-На»
Дмитрий Комбаров – о капитанской повязке: «Помимо меня здесь есть опытные ребята, но если команда выберет, буду рад»
Туристы назвали Самару «шоколадной» столицей России
Приемная кампания 2019 в СГСПУ: количество бюджетных мест, как подать документы
Дмитрий Комбаров: «Кроме «Крыльев» были и другие варианты продолжения карьеры»
Жительница Самары заявила, что ее сына жестоко избили в колонии в Пугачеве
МЧС: В Самарской области 12 июля ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
В Самаре 14 июля закроют проезд по дублеру Московского шоссе
В Самарской области проверят правильность тарифов на вывоз мусора
Суперкубок России по гандболу среди женщин пройдет в Тольятти
В Самарской области парня поймали на 39 наркопреступлениях и отправили в колонию строгого режима
Миодраг Божович рассказал, чем будет заниматься Сергей Корниленко в «Крыльях Советов» как тренер
В Самаре начальник участка одного из предприятий получил электротравму и умер
«Полностью готов к предстоящей работе»: в Самарской области представили нового главу арбитражного суда
В Самаре собственники жилья обсудили с УК "Авиакор-Стандарт" дальнейшую работу
Времени на раскачку нет: приемная кампания СамГУПС вошла в активную стадию
Приехала на свадьбу и не смогла улететь: жительницу Октябрьска из-за долгов не пустили в Германию
Стену на площади Славы в Самаре предложили превратить в «крылатые качели»