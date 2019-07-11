2019-07-11T16:27:20+03:00
Спорт

Дмитрий Комбаров – о капитанской повязке: «Помимо меня здесь есть опытные ребята, но если команда выберет, буду рад»

Новичок «Крыльев Советов» уже был капитаном команды – на одном из матчей на сборах
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья» из московского «Спартака», за который выступал с 2010 года, в это трансферное окно.Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья» из московского «Спартака», за который выступал с 2010 года, в это трансферное окно.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Новичок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о возможной капитанской повязке в команде.

- Помимо меня здесь есть опытные ребята, которые находятся долго в клубе, поэтому я не претендую [на капитанскую повязку]. Если будут выборы, и команда выберет меня, то, конечно, буду рад, - передает слова Комбарова корреспондент «КП-Самара».

Защитник уже выходил на поле в составе «КС» с капитанской повязкой. Случилось это на одном из матчей австрийского сбора.

На открытой для СМИ тренировке главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович объявил, что капитаном команды будет Тарас Бурлак.

Напомним, Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья» из московского «Спартака», за который выступал с 2010 года, в это трансферное окно. Он пополнил состав самарцев на правах свободного агента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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