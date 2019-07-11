2019-07-11T16:39:30+03:00
Общество

Предстала в роли тренера: уроженка Самары снялась в новом клипе группы «На-На»

Девушка провела на съемочной площадке около 16 часов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарчанка снялась в клипе в роли тренера пловцовСамарчанка снялась в клипе в роли тренера пловцовФото: скриншот видео
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На днях знаменитая российская поп-группа «На-На» представила клип на свою новую песню «Считаю медленно до 100». В нем музыканты предстали в образе пловцов, которые вовсю тренируются в крытом бассейне. Их наставником выступила красивая молодая девушка. Как выяснилось, роль тренера в клипе исполнила уроженка Самары Ксения Иванова.

- Я сыграла главную роль в клипе «На-На» и очень кайфанула. Я чуть не заплакала, когда увидела, что ради половины секунды клипа я ныряла с гирей на ноге около часа, - поделилась девушка на своей странице в Инстаграме.

По словам Ксении, съемки с ее участием длились на протяжении 16 часов. Это время, как отмечает девушка, пролетело весело и почти незаметно.

Группа "На-На" - "Считаю медленно до ста" (Премьера клипа 2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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