В Сызрани водитель Lada сломал ногу женщине с инвалидностью

СЕГОДНЯ 18:51 2019-07-11T18:51:07+03:00

Автомобилист не пропустил пешехода, когда тот пересекал дорогу на разрешающий сигнал

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В четверг, 11 июля, на пересечении улиц Советской и Победы в Сызрани произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пешеход. Там женщина-инвалид угодила под колеса автомобиля Lada Xray, пишет КТВ-Луч.

По предварительным данным, женщина пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако водитель отечественной легковушки не пропустил ее. Он сбил пешехода, а потом продолжил движение и врезался в остановившейся перед светофором автомобиль Volkswagen Polo.

Насколько известно, в результате случившегося женщина получила черепно-мозговую травму и перелом единственной ноги, вместо второй у нее протез. Сейчас пострадавшая находится в центральной городской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU