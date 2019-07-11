2019-07-11T20:04:55+03:00
Происшествия

Суд в Самаре начал рассматривать дело о миллиардной афере сотрудников банка "Волга-Кредит"

Обвиняемыми по делу проходят девять работников организации, в том числе экс-председатель правления Татьяна Ерилкина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дело о мошенничестве в банке "Волга-Кредит" насчитывает около 470 томовДело о мошенничестве в банке "Волга-Кредит" насчитывает около 470 томовФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В четверг, 11 июля, в Ленинском районном суде Самары начали рассматривать дело о крупном мошенничестве, в котором оказались замешаны сотрудники банка "Волга-Кредит". Дело насчитывает около 470 томов. Насколько известно, заседание под председательством Ольги Гороховик велось в закрытом режиме.

- Обвиняемыми по делу проходят девять человек: Александр Бобровский, Ирина Воропай, Елена Данчина, Татьяна Ерилкина, Мария Зацепина, Роман Калинкин, Максим Кашапов, Елена Кочергина и Сергей Осипов, - сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Всем им, за исключением Татьяны Ерилкиной, вменяется по одному эпизоду мошенничества. Бывшего председателя правления банка обвиняют в мошенничестве и соучастии в мошенничестве.

Напомним, что жертвами мошеннических схем сотрудников банка стали более 2,8 тысяч человек, а сумма причиненного ими ущерба составила свыше 1,7 млрд рублей. На данный момент на имущество злоумышленников наложили арест на сумму более 363 млн рублей. Что касается обманутых вкладчиков, то им выплатили уже более 1,5 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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