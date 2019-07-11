2019-07-11T20:41:37+03:00
Спорт

Спортсменка из Самарской области выиграла серебряную медаль по тхэквондо на универсиаде в Италии

В финале Юлия Турутина уступила представительнице Турции Ирем Яман
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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Самарские спортсмены завоевали еще одну медаль на соревнованиях в итальянском Неаполе, где сейчас проходит Всемирная летняя универсиада. На этот раз отличилась воспитанница сызранской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Юлия Турутина.

- Юлия Турутина выиграла серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 62 килограммов. Поздравляем! - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.

В финальном поединке спортсменка из Самарской области сражалась с представительницей Турции Ирем Яман. К сожалению, ее соперница оказалась сильнее, и Юлия заняла второе место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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