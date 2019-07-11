Минприроды РФ проведет внеплановую проверку нацпарка "Самарская Лука"

11 Июль 21:41 2019-07-11T21:41:18+03:00

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Министерство природных ресурсов и экологии РФ проведет внеплановую проверку национального парка "Самарская Лука". Поводом для этого послужило обращение депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Народный избранник попросил ведомство проверить руководство нацпарка на предмет нарушения природоохранного законодательства и закона о противодействии коррупции.

- Мной инициирована проверка деятельности руководства "Самарской Луки". Надзорными и правоохранительными органами вскрыта масса коррупционных нарушений и злоупотреблений, совершенных в том числе лично директором нацпарка, - сообщил в Твиттере Александр Хинштейн, предоставив официальный ответ минприроды РФ на свое обращение.

По словам народного избранника, прокуратура уже не раз находила нарушения в "Самарской Луке". Одно из них касалось предоставления сотрудниками нацпарка неполных или неточных сведений о своих доходах и имуществе. Кроме того, депутат утверждает, что в прошлом году надзорное ведомство направляло в СУ СК по региону материалы для проведения проверки в отношении директора "Самарской Луки" по фактам злоупотребления должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Действительно ли в нацпарке были допущены нарушения, о которых говорит Александр Хинштейн, предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU