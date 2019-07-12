2019-07-12T07:59:19+03:00
Общество

Жители Самары за первое полугодие 2019 года задолжали за воду и канализацию почти 900 млн рублей

По сравнению с прошлым годом эта сумма стала больше
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители Самары по накопленным долгам за воду обогнали УК, бюджетные предприятия и коммерческие фирмыЖители Самары по накопленным долгам за воду обогнали УК, бюджетные предприятия и коммерческие фирмыФото: Архив "КП"
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За первые шесть месяцев 2019 года жители и предприятия Самары задолжали за холодную воду и канализацию более 1,5 млрд рублей. Как отмечают в компании "РКС-Самара", эта сумма на 9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

- Наибольший долг накопили физические лица. Они не доплатили 883,9 млн рублей. Затем идут УК ТСЖ и ЖСК. Их общая задолженность составляет 528,9 млн рублей. Юридические лица накопили долг в 147,8 млн рублей, а бюджетные организации - 19,8 млн рублей, - сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей ресурсоснабжающей организации, за последнее время юридические лица и бюджетные организации хоть и незначительно, но все-таки сократили свои долги, а вот управляющие компании и жители города наоборот увеличили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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