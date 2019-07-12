2019-07-12T08:15:09+03:00
Общество

Самара и Тольятти попали в десятку самых грязных городов России

Автоград на несколько позиций обогнал столицу 63 региона, приблизившись к лидерам антирейтинга
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Большинство жителей признались, что они сами виноваты в загрязнении городовБольшинство жителей признались, что они сами виноваты в загрязнении городовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Два города из Самарской области попали в антирейтинг городов, которые жители назвали самыми грязными в стране. Согласно опросу, которое проводило независимое агентство Zoom Market в июле, в 63 регионе не блистают чистотой Самара и Тольятти.

- Респондентам задавали два вопроса: Вы считаете свой город грязным? В этом виноваты жители или городские службы? По результатам опроса 73% респондентов заявили, что их город грязный из-за жителей и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы, - отметил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

По результатам исследования Самара заняла десятую строчку из 25, Тольятти же обогнал ее на несколько позиций. Автоград расположился на 6 месте, опасно приблизившись к лидерам антирейтинга самых грязных городов, которыми россияне признали Махачкалу, Омск и Брянск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Будет еще 1700 рабочих мест: четыре компании готовы открыть свое производство в Тольятти
Возле «Самара Арены» из-за футбольного матча 14 июля перекроют несколько дорог
Самарчанка забыла в автобусе сумку с четвертью миллиона рублей
Началось строительство детского инклюзивного парка возле «Самара Арены»
В Самаре здания на Ново-Вокзальной и Карла Маркса перепланируют под детские сады
Выдрали с «корнем» из земли: в Сызрани хулиганы разломали в парке антивандальную скамейку
Отпуск под запретом: в 2019 году из-за долгов за границу не смогут улететь более 57 тысяч самарцев
Картинг в парке Гагарина в Самаре будет работать до конца сезона
Каждый пятый житель Самары ежемесячно использует более 33 ГБ мобильного интернета
В Новокуйбышевске гендиректора фирмы будут судить за уклонение от уплаты налогов на 15 млн рублей