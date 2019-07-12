Самара и Тольятти попали в десятку самых грязных городов России

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-12T08:15:09+03:00

Большинство жителей признались, что они сами виноваты в загрязнении городов Фото: Архив "КП"

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Два города из Самарской области попали в антирейтинг городов, которые жители назвали самыми грязными в стране. Согласно опросу, которое проводило независимое агентство Zoom Market в июле, в 63 регионе не блистают чистотой Самара и Тольятти.

- Респондентам задавали два вопроса: Вы считаете свой город грязным? В этом виноваты жители или городские службы? По результатам опроса 73% респондентов заявили, что их город грязный из-за жителей и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы, - отметил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

По результатам исследования Самара заняла десятую строчку из 25, Тольятти же обогнал ее на несколько позиций. Автоград расположился на 6 месте, опасно приблизившись к лидерам антирейтинга самых грязных городов, которыми россияне признали Махачкалу, Омск и Брянск.

ИСТОЧНИК KP.RU