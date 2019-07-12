2019-07-12T08:50:02+03:00
Общество

Волонтеры из Франции, Колумбии и Казахстана помогут в реставрации храма в Иверском монастыре в Самаре

Добровольцы примут участие в восстановлении фасада здания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Волонтеры помогут в восстановлении Трапезного храма Иверского женского монастыряВолонтеры помогут в восстановлении Трапезного храма Иверского женского монастыряФото: Google. Карты.
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В пятницу, 12 июля, в Самаре официально откроется международный волонтерский кампус «Иверский монастырь», для участия в котором в город приехали более 30 добровольцев из Италии, Франции, Казахстана, Испании, Колумбии и разных городов России.

- До 28 июля международные волонтеры будут помогать специалистам восстанавливать один из старейших храмов ансамбля Иверского женского монастыря — Трапезного храма. Они будут участвовать в реставрации фасада здания: очищать внешние стены и подготавливать их к следующему этапу работ. Также добровольцы займутся облагораживанием территории монастыря, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Международный волонтерский кампус будет работать в Самаре в две смены. Первая стартовала 8 июля. Продлится она до 17 июля. Вторая смена пройдет с 18 по 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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