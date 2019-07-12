В Самарской области решили вывести из «тени» пивной рынок

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-12T09:19:49+03:00

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Власти Самарской области озаботились незаконной предпринимательской деятельностью по производству пивоваренной продукции. По словам чиновников, во время ЧМ-2018 в регионе было замечено много нелегальной слабоалкогольной продукции, из-за чего заметно снизились отчисления акцизов.

- Эта проблема заботит всех: и самих производителей, и региональную власть, и федеральные органы власти, поскольку это незаконная предпринимательская деятельность, неуплата налогов, снижение поступлений в бюджеты. А из этих налогов, акцизов, в том числе, реализуются и социальные программы, строительство соцобъектов, - отметил в четверг, 11 июля, на встрече с предпринимателями глава региона Дмитрий Азаров.

В ходе встречи участники обсудили несколько идей по борьбе с нелегальными производством и продажей пива. Так, было предложено усилить мониторинг цен в торговых точках, которые продают пиво. По мнению специалистов, стоимость этого напитка не может быть меньше 65 тысяч рублей. Также было предложено уделить больше внимания компаниям, которые используют свои мощности менее чем на 30% и, возможно, не полностью декларируют объемы производства.

Как отмечают в областном правительстве, все озвученные на заседании инициативы будут обобщены и проанализированы. Сделать это должны сотрудники министерства промышленности и торговли региона до 1 августа, после этого предложения планируется взять в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU