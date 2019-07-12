Запрет снят: «Крыльям Советов» вновь разрешили регистрировать новых игроков
Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» разрешили регистрировать новых игроков. Запрет на эти действия, который был введен весной этого года, решили снять. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.
- В четверг, 11 июля, в Доме футбола прошло заседание платы РФС по разрешению споров, на котором было принято решение о снятии запрета с ПФК «Крылья Советов» на регистрацию новых футболистов. Поводом для этого послужило исполнение клубом возложенных на него обязательств, - говорится в постановлении комиссии РФС.
Напомним, запрет на регистрацию новых игроков на «Крылья Советов» был наложен 9 апреля этого года. Причиной стало то, что самарский клуб задолжал своим бывшим полузащитникам Даниле Кленкину и Азеру Алиеву компенсации за досрочное расторжение договоров и проценты за задержку выплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU