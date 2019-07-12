2019-07-12T09:36:42+03:00
Спорт

Запрет снят: «Крыльям Советов» вновь разрешили регистрировать новых игроков

Клуб выплатил долги своим бывшим полузащитникам и вернул себе право заявлять новичков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Клуб разрешил спор с двумя своими бывшими полузащитникамиКлуб разрешил спор с двумя своими бывшими полузащитникамиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» разрешили регистрировать новых игроков. Запрет на эти действия, который был введен весной этого года, решили снять. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

- В четверг, 11 июля, в Доме футбола прошло заседание платы РФС по разрешению споров, на котором было принято решение о снятии запрета с ПФК «Крылья Советов» на регистрацию новых футболистов. Поводом для этого послужило исполнение клубом возложенных на него обязательств, - говорится в постановлении комиссии РФС.

Напомним, запрет на регистрацию новых игроков на «Крылья Советов» был наложен 9 апреля этого года. Причиной стало то, что самарский клуб задолжал своим бывшим полузащитникам Даниле Кленкину и Азеру Алиеву компенсации за досрочное расторжение договоров и проценты за задержку выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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