Запрет снят: «Крыльям Советов» вновь разрешили регистрировать новых игроков

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-12T09:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» разрешили регистрировать новых игроков. Запрет на эти действия, который был введен весной этого года, решили снять. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

- В четверг, 11 июля, в Доме футбола прошло заседание платы РФС по разрешению споров, на котором было принято решение о снятии запрета с ПФК «Крылья Советов» на регистрацию новых футболистов. Поводом для этого послужило исполнение клубом возложенных на него обязательств, - говорится в постановлении комиссии РФС.

Напомним, запрет на регистрацию новых игроков на «Крылья Советов» был наложен 9 апреля этого года. Причиной стало то, что самарский клуб задолжал своим бывшим полузащитникам Даниле Кленкину и Азеру Алиеву компенсации за досрочное расторжение договоров и проценты за задержку выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU