2019-07-12T09:38:09+03:00
Общество

Студенты Самарского машиностроительного колледжа помогают ребятам из центра «Журавушка»

Центр занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями
Ирина ИСАЕВА
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Фото: СМКФото: СМК
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Волонтеры СМК уже много лет дружат с мальчишками, девчонками и педагогами из реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка».

Главная задача педагогов центра – подготовить детей с особенностями развития к жизни в социуме. Сочетание учебно-воспитательного процесса с лечебно-оздоровительными мероприятиями позволяет максимально подготовить детей к обучению в той или иной школе и к жизни в обществе.

Более 50% детей-выпускников центра учатся в общеобразовательных школах города. Основной инструмент реабилитации – общение. Поэтому визитам студентов и дети, и их родители, и педагоги всегда рады, ведь это всегда радостные эмоции и помощь не только словом, но и делом. Каждый год весной ребята наводят порядок на территории, прилегающей к центру, белят и окапывают деревья. К праздникам веселые и изобретательные студенты готовят для самых маленьких веселые представления – они посещают своих подопечных на Новый год, масленицу и другие праздники.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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