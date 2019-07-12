Исполнят 20-летнюю мечту: в селе Большая Раковка в 2019 году капитально отремонтируют дорогу

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-12T10:16:05+03:00

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В 2019 году в Самарской области отремонтируют участок трассы «Урал» - Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка в Красноярском районе. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» дорожники должны привести в порядок отрезок протяженностью 26 км, в том числе капитально отремонтировать 1,2 км участка в селе Большая Раковка. По словам местных жителей, они мечтали об этом около 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- В Большой Раковке планируется заменить дорожное полотно, построить тротуары, обустроить освещение, а также установить новые остановочные павильоны. Кроме того, проектом предусмотрено устройство 6 пешеходных переходов, замена водопроводных труб, строительство водоотвода и установка ограждений, - рассказал начальник участка ремонта, прораб ООО «Хрипунов и К» Сергей Лященков.

По контракту капитальный ремонт дороги в селе Большая Раковка должен завершиться до 30 сентября 2019 года, но дорожники планируют сделать это раньше. Гарантия на проведенные работы составит 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU