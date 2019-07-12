2019-07-12T10:36:51+03:00
Общество

В Самаре из-за ремонта подземного перехода закрыли проезд по Заводскому шоссе

Работы по обновлению перехода продлятся до октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проезд закрыли в районе пересечения Заводского шоссе с проспектом КироваПроезд закрыли в районе пересечения Заводского шоссе с проспектом КироваФото: Архив "КП"
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В Самаре на этой неделе вновь закрыли движение по мосту на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова. Проезд ограничили из-за ремонта подземного пешеходного перехода. Об этом в Твиттере сообщила компания-подрядчика «СамараТрансСтрой».

- Движение было закрыто из-за старта капитального ремонта подземного пешеходного перехода на Заводском шоссе в районе пересечения с проспектом Кирова. Работы начались сразу после подписания муниципального контракта, - отметили в подрядной организации.

Предполагается, что работы по ремонту подземного перехода завершатся осенью. По контракту срок окончания — октябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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