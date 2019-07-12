В Самаре из-за ремонта подземного перехода закрыли проезд по Заводскому шоссе

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-12T10:36:51+03:00

Проезд закрыли в районе пересечения Заводского шоссе с проспектом Кирова Фото: Архив "КП"

Работы по обновлению перехода продлятся до октября

Изменить размер текста: A A

В Самаре на этой неделе вновь закрыли движение по мосту на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова. Проезд ограничили из-за ремонта подземного пешеходного перехода. Об этом в Твиттере сообщила компания-подрядчика «СамараТрансСтрой».

- Движение было закрыто из-за старта капитального ремонта подземного пешеходного перехода на Заводском шоссе в районе пересечения с проспектом Кирова. Работы начались сразу после подписания муниципального контракта, - отметили в подрядной организации.

Предполагается, что работы по ремонту подземного перехода завершатся осенью. По контракту срок окончания — октябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU