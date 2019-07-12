В Самаре из-за ремонта подземного перехода закрыли проезд по Заводскому шоссе
В Самаре на этой неделе вновь закрыли движение по мосту на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова. Проезд ограничили из-за ремонта подземного пешеходного перехода. Об этом в Твиттере сообщила компания-подрядчика «СамараТрансСтрой».
- Движение было закрыто из-за старта капитального ремонта подземного пешеходного перехода на Заводском шоссе в районе пересечения с проспектом Кирова. Работы начались сразу после подписания муниципального контракта, - отметили в подрядной организации.
Предполагается, что работы по ремонту подземного перехода завершатся осенью. По контракту срок окончания — октябрь 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU