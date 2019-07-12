«Оскорбляли и угрожали рабочим»: жители Самары устроили пикет против спила деревьев на Минской

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-12T10:58:34+03:00

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В Самаре сотрудники коммунальный служб приводят в порядок охранные зоны водопроводных и канализационных сетей, а также насосные станции. Их освобождают от незаконно посаженных деревьев. Однако не всегда эти работы проходят спокойно и гладко. Бывают такие моменты, когда местные жители всячески мешают спилу деревьев.

- Часто наши рабочие подвергаются ругани и нападкам со стороны некоторых жителей. Технически безграмотные люди не понимают, как опасны деревья, гаражи, детские площадки на сетях! Мало того, что они в разы увеличивают время устранения утечек, так еще эти объекты, находясь на сетях и у станций, подвергают опасности жизнь и здоровье горожан, - отмечают в пресс-службе «РКС-Самара».

Так, на этой неделе рабочие должны были спилить деревья на улице Минской, 33. Работы были согласованы с администрацией Кировского района, но местные жители решили иначе. Они устроили пикет, угрожали и оскорбляли рабочих. Закончилось все тем, что сотрудники коммунальной службы вызвали полицейских, чтобы успокоить людей. В итоге все 7 деревьев, которые находились в охранной зоне насосной станции, были спилены. Коммунальщики отмечают, что эти работы важно и необходимо проводить в том числе и для безопасности самих горожан, поэтому они просят самарцев спокойно относиться к спилу деревьев и не препятствовать этому.

ИСТОЧНИК KP.RU