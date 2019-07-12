К 2050 году Самара превратится в Бухарест, но только по климату

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-12T11:01:25+03:00

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Ученые-исследователи из лаборатории The Crowther Lab рассчитали, как изменится климат в крупнейших городах мира к 2050 году. Например, Москва по мнению ученых будет похожа на Детройт, а Самара - на Бухарест. Последний, кстати, находится на широте Крыма - будем жить почти в субтропиках.

- В теплое время года средняя температура будет примерно на 3 градуса выше, чем сейчас, а в среднем температура повысится на 4 градуса. - говорится на сайте.

Из российских городов в исследование попали только столица, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Самара. Также исследователи рассказали о проблеме, которая нас ждет: по их данным, есть только 11 лет до того момента, когда мы пройдем точку невозврата. Если углеродные выбросы не снизятся, то температура на планете вырастет к 2100 году на 1,5 градуса.

Исследователи проанализировали, на что будет похож климат в крупнейших городах, чтобы представить понятную и очевидную картину. Кое-где изменения будут еще более разительными. Например, климат в Братиславе будет похож на климат австралийской Канберры.

ИСТОЧНИК KP.RU