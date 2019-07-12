В Самарской области пенсионер на «Опеле» опрокинул на трассе «Рено» с ребенком в салоне

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-12T11:24:52+03:00

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В четверг, 11 июля, около 15:10 на 37 км 240 м трассы «Димитровград — Узюково — Тольятти» в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. Там не поделили дорогу автомобили «Опель Астра» и «Рено Сандеро». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- За рулем «Опеля» находился 71-летний мужчина. Он при выезде на перекресток с трассой «Димитровград — Узюково — Тольятти» не пропустил «Рено», который двигался по главной дороге. Машины столкнулись, после чего «Рено» перевернулся на крышу, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадали 46-летний водитель иномарки и его 8-летний пассажир, который находился в детском удерживающем кресле. Им понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU