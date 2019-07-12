Это вам не ипотека! Самарцам рассказали, как купить квартиру без кредита на жилье

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-12T11:34:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В жилом районе «Новая Самара» презентовали программу рассрочки от застройщика «Это вам не ипотека». Она позволяет приобрести квартиру, имея в распоряжении первоначальный взнос в 5% и возможность расплатиться за покупку в течение пяти месяцев.

- Льготьная рассрочка от застройщика предлагается под 0% годовых. При оформлении договора нужно заплатить не менее 5% стоимости жилья, затем предлагаются каникулы до следующего платежа в 2-3 месяца. В следующий раз нужно внести еще 10-15%, - рассказали в ГК «Финстрой», которая занимается застройкой «Новой Самары».

Программа может подойти тем, кто активно копит деньги на первоначальный взнос, выставил квартиру на продажу, ожидает вступления в наследство. Также льготная рассрочка от застройщика позволяет существенно экономить деньги на ипотечных платежах до полугода. При этом пока человек копит деньги на первоначальный взнос, он уже получает документ о регистрации участия в долевом строительстве. И квартира достается по летней цене, покупатель страхуется от осеннего роста цен. Действует программа «Это вам не ипотека» до 30 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU