В Новокуйбышевске гендиректора фирмы будут судить за уклонение от уплаты налогов на 15 млн рублей
В Новокуйбышевске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Современные технологии безопасности». Его уличили в том, что он уклоняется от уплаты налогов.
- По версии следствия, мужчина с 2014 по 2015 год умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 15 млн рублей. Сделал он это, заключив фиктивные договоры поставки с другими организациями, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
В настоящее время следователи направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на рассмотрение в суд Новокуйбышевска.
ИСТОЧНИК KP.RU