В Новокуйбышевске гендиректора фирмы будут судить за уклонение от уплаты налогов на 15 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-12T11:35:42+03:00

Гендиректор компании не платил налоги на протяжении примерно одного года Фото: Архив "КП"

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В Новокуйбышевске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Современные технологии безопасности». Его уличили в том, что он уклоняется от уплаты налогов.

- По версии следствия, мужчина с 2014 по 2015 год умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 15 млн рублей. Сделал он это, заключив фиктивные договоры поставки с другими организациями, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В настоящее время следователи направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на рассмотрение в суд Новокуйбышевска.

ИСТОЧНИК KP.RU