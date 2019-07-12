2019-07-12T11:35:42+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске гендиректора фирмы будут судить за уклонение от уплаты налогов на 15 млн рублей

Мужчина провернул аферу, заключив фиктивные договоры с другими компаниями
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Гендиректор компании не платил налоги на протяжении примерно одного годаГендиректор компании не платил налоги на протяжении примерно одного годаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Новокуйбышевске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Современные технологии безопасности». Его уличили в том, что он уклоняется от уплаты налогов.

- По версии следствия, мужчина с 2014 по 2015 год умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 15 млн рублей. Сделал он это, заключив фиктивные договоры поставки с другими организациями, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В настоящее время следователи направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на рассмотрение в суд Новокуйбышевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24