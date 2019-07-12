Каждый пятый житель Самары ежемесячно использует более 33 ГБ мобильного интернета

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-12T12:41:49+03:00

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Самыми активными пользователями 4G интернета Билайн стали самарцы, которые следят за всеми технологическими новинками, регулярно обновляют гаджеты, пользуются всевозможными интернет-сервисами. 100% из них выбирают сеть 4G, а объем их ежемесячного интернет-трафика превышает более 33 ГБ. Именно данная категория абонентов активно размещает в различных соцмедиа контент о полезных сервисах и устройствах, делая популярными еще никому неизвестные новинки. Они составляют 17% от общего числа клиентов Билайн в Самаре.

В топ самых активных пользователей мобильного интернета с объемом более 5 Гб интернета в месяц вошли пользователи, которые следят за новыми сервисами и технологиями, но перед покупкой нового смартфона или перед подключением к сервису изучают отзывы и обзоры. Также к числу активных пользователей 4G сети относятся те, кто предпочитает приобретать продукты или использовать технологии, которые заслужили статус «проверено» или «хит».

Опытными пользователями мобильного интернета становятся и те, кто довольно консервативно относился к технологическим новинкам. Сегодня 47% из них предпочитают интернет-серфинг на современных смартфонах.

Таким образом, люди отдают предпочтения девайсам с высокоскоростным интернетом: каждый второй абонент Билайн в Самаре выходит в интернет с 4G-устройств. После увеличения за год числа 4G базовых станций у самарцев появилось больше возможностей при выходе в интернет с мобильных устройств. Количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет в целом по Самарской области, достигло почти 75% от всей сети.

Сейчас оператор продолжает точечно увеличивать емкость сети, что позволяет достигать более качественное покрытие 4G сетью. Дополнительные базовые станции появились на крупных городских магистралях Самары, среди которых Московское и Новокуйбышевское шоссе, проспект Победы, улицы Ново-Садовая, Советской Армии и Полевая.

Перед летним сезоном Билайн увеличил емкость сети и скорость 4G интернета в излюбленных местах отдыха и прогулок горожан – на протяжении городских пляжей и на Самарской Набережной. Фотографии и сториз стали еще быстрее загружаться в соцсети из городских парков, среди которых Парк культуры и отдыха им. Гагарина, Ботанический сад Самарского университета, Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, Парк Дружба и Парк Победы.

Базовые станции были установлены для комфортного использования мобильного интернета в местах массового скопления клиентов – на улице Ленинградская, Площади Куйбышева и железнодорожном вокзале. Также Билайн улучшил покрытие и расширил емкость сети внутри торгового центра «Мега».

* на основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

ИСТОЧНИК KP.RU