Каждый пятый житель Самары ежемесячно использует более 33 ГБ мобильного интернета
Самыми активными пользователями 4G интернета Билайн стали самарцы, которые следят за всеми технологическими новинками, регулярно обновляют гаджеты, пользуются всевозможными интернет-сервисами. 100% из них выбирают сеть 4G, а объем их ежемесячного интернет-трафика превышает более 33 ГБ. Именно данная категория абонентов активно размещает в различных соцмедиа контент о полезных сервисах и устройствах, делая популярными еще никому неизвестные новинки. Они составляют 17% от общего числа клиентов Билайн в Самаре.
В топ самых активных пользователей мобильного интернета с объемом более 5 Гб интернета в месяц вошли пользователи, которые следят за новыми сервисами и технологиями, но перед покупкой нового смартфона или перед подключением к сервису изучают отзывы и обзоры. Также к числу активных пользователей 4G сети относятся те, кто предпочитает приобретать продукты или использовать технологии, которые заслужили статус «проверено» или «хит».
Опытными пользователями мобильного интернета становятся и те, кто довольно консервативно относился к технологическим новинкам. Сегодня 47% из них предпочитают интернет-серфинг на современных смартфонах.
Таким образом, люди отдают предпочтения девайсам с высокоскоростным интернетом: каждый второй абонент Билайн в Самаре выходит в интернет с 4G-устройств. После увеличения за год числа 4G базовых станций у самарцев появилось больше возможностей при выходе в интернет с мобильных устройств. Количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет в целом по Самарской области, достигло почти 75% от всей сети.
Сейчас оператор продолжает точечно увеличивать емкость сети, что позволяет достигать более качественное покрытие 4G сетью. Дополнительные базовые станции появились на крупных городских магистралях Самары, среди которых Московское и Новокуйбышевское шоссе, проспект Победы, улицы Ново-Садовая, Советской Армии и Полевая.
Перед летним сезоном Билайн увеличил емкость сети и скорость 4G интернета в излюбленных местах отдыха и прогулок горожан – на протяжении городских пляжей и на Самарской Набережной. Фотографии и сториз стали еще быстрее загружаться в соцсети из городских парков, среди которых Парк культуры и отдыха им. Гагарина, Ботанический сад Самарского университета, Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, Парк Дружба и Парк Победы.
Базовые станции были установлены для комфортного использования мобильного интернета в местах массового скопления клиентов – на улице Ленинградская, Площади Куйбышева и железнодорожном вокзале. Также Билайн улучшил покрытие и расширил емкость сети внутри торгового центра «Мега».
* на основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»
ИСТОЧНИК KP.RU