Картинг в парке Гагарина в Самаре будет работать до конца сезона

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-12T11:59:27+03:00

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В Самаре в парке имени Юрия Гагарина решили пока не трогать картинг, который, как выяснилось, находится в опасной близости от ЛЭП. Он продолжит работать на своем месте до конца текущего теплого сезона. Об этом в Твиттере сообщило МАУ «Парки Самары».

- До конца этого сезона по решению выездного совещания картинг продолжает свою работу. По завершению контрагент обязан привести площадку в первоначальный вид, если клуб будет перемещен, - отметили представители учреждения.

Напомним, что на прошлой неделе в парке Гагарина побывала глава Самары Елена Лапушкина. Он сказала, что картинг-трассу и картинг-школу нужно сохранить. Правда, для этого им нужно подобрать другое месторасположение. Сейчас рассматриваются два варианта: пересечение Советской Армии и Стара-Загора, где находится парковка парка Гагарина, или парк Молодежный.

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ИСТОЧНИК KP.RU