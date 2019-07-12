Отпуск под запретом: в 2019 году из-за долгов за границу не смогут улететь более 57 тысяч самарцев

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-12T12:21:48+03:00

Запрет на вылет из страны будет действовать, пока должники не рассчитаются с долгами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В этом году в отпуск за границу смогут отправиться далеко не все жители Самарской области. Некоторых из них не «пустят» долги.

- За первое полугодие 2019 года приставы ограничили в праве выезда за пределы страны более 57 тысяч жителей региона. Общая сумма их долга составила около 24 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, в июле приставы посетили 708 адресов, по которым проживают должники. Итогом этих визитов стало то, что они окончили более 130 исполнительных производств на общую сумму 1,5 млн рублей. На данный момент частично было взыскано 327,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU