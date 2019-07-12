Выдрали с «корнем» из земли: в Сызрани хулиганы разломали в парке антивандальную скамейку

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-12T12:46:39+03:00

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В Сызрани объявились необычные хулиганы. Они смогли разломать антивандальную скамейку, которую установили в рамках благоустройства Кузнецкого парка. Неизвестные хулиганы разнесли парковую мебель буквально в щепки.

- Сквер имени В.И. Ленина «Кузнецкий парк». Утро пятницы, 12 июля. Просто без комментариев! - написал в Твиттере глава МБУ «Благоустройство» Сызрани Николай Гневушев, опубликовав снимки разгромленной скамейки.

Судя по фото, молодецкой силушке вандалам не занимать. Они выдрали скамейку из бетонного основания, куда она была ввинчена с помощью специальных болтов, а также разломали сиденье и спинку. Горожане возмутились таким поведением хулиганов и потребовали, чтобы власти нашли их и заставили отремонтировать испорченное имущество за свой счет. Также сызранцы предложили установить в парке камеры видеонаблюдения, чтобы поумерить пыл вандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU