В Самаре здания на Ново-Вокзальной и Карла Маркса перепланируют под детские сады

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-12T13:36:21+03:00

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В Самаре продолжается капитальный ремонт трех детский садов. Это здания на улицах Степана Разина, 31Б, Ново-Вокзальная, 213 и Карла Маркса, 448А. По первому адресу сейчас ведутся работы по укреплению кровли, а по остальным двум - демонтажные работы.

- В здании на Ново-Вокзальной раньше располагались и педагогический университет, и городской центр развития образования. Теперь его комнаты нужно переделать, чтобы разместить там ясельные и дошкольные группы на 240 мест, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

По проекту возле детского сада установят спортплощадку и 10 крытых игровых зон. Также в порядок приведут фасад здания. Срок сдачи - конец ноября. Предполагается, что первые дети придут в группы в начале зимы.

Что касается детского сада на Карла Маркса, то ранее там располагался центр социальной помощи. В здании проведут внутреннюю перепланировку, отремонтируют центральную входную группу и приведут в порядок здание склада. На первом этаже разместятся 4 ясельные группы, а на втором - дошкольные. Всего детский сад будет рассчитан на 240 детей. Детский сад также капитально отремонтируют до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU