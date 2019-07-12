Возле «Самара Арены» из-за футбольного матча 14 июля перекроют несколько дорог
В воскресенье, 14 июля, в Самаре перекроют движение по нескольким дорогам. Ограничения коснутся тех улиц, которые находятся рядом со стадионом «Самара Арена». Причина — проведение в 17:30 футбольного матча «Крылья Советов» - ЦСКА.
- С 13:00 до 22:00 14 июля для движения личного транспорта будут закрыты следующие участки улиц: Арена 2018 от Волжского шоссе до Проезда № 2; Дальняя от Московского шоссе до улицы Арена 2018; Первая Стадионная от Проезда № 9 до Проезда № 10; Проезды № 7 - 12, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.
Также на этих участках улиц с 12:30 до 24:00 запретят остановку и стоянку транспорта. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.
Временная схема ограничения движения
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ИСТОЧНИК KP.RU