Будет еще 1700 рабочих мест: четыре компании готовы открыть свое производство в Тольятти

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-12T14:24:48+03:00

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Четыре новых компании получили статус резидентов Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Они представили свои проекты специальной комиссии под председательством и.о. первого вице-губернатора региона Виктора Кудряшова. Сейчас такой статус уже имеют 45 компаний, они готовы создать более 5,5 тыс. новых рабочих мест и инвестировать более 18,4 млрд рублей.Новички же готовы вложить более 247,5 млн рублей и предложить работу 1700 специалистам.

- Целая система льгот, предусмотренная для резидентов ТОСЭР, предполагает создание максимально комфортных условий для открытия новых предприятий. Принятое сегодня решение увеличивает количество резидентов ТОСЭР Тольятти до 49, а это значит, будут новые рабочие места, пополнение бюджета и развитие города в целом, - отметил Виктор Кудряшов.

Соглашение с компаниями, получившими одобрение от комиссии, подпишут на форуме по развитию моногородов России 15 июля. Сюда на Lada XRAY едет министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

ИСТОЧНИК KP.RU