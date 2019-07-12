2019-07-12T15:55:19+03:00
Общество

Погода на выходные 13-14 июля в Самарской области: регион захватят дожди, грозы и северный ветер

Жителей Самары и области в субботу и воскресенье ждет дождливая и пасмурная погода
Анастасия ФИЛАТОВА
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В выходные лучше не выходить из дома без зонтовВ выходные лучше не выходить из дома без зонтов
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Предстоящие выходные, 13 и 14 июля, не порадуют жителей Самарской области жаркой и солнечной погодой. На регион обрушатся дожди и грозы. Так что тем, кто собрался на карнавал на улице Куйбышева или на матч «Крылья Советов» - ЦСКА на «Самара Арене», лучше всего захватить с собой зонтики или дождевики.

- К предстоящей ночи Самарскую область охватит волновой циклон с Прикаспийской низменности. С собой он принесет умеренный, местами сильный дождь с ухудшением видимости до 500 м и менее. В последующие сутки влияние его ослабеет, и дожди пройдут лишь местами, преимущественно в дневное и вечернее время, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в субботу, 13 июля, будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшой и умеренный дождь, а также гроза. Будет дуть северный, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит 20...25 °C.

Днем в воскресенье, 14 июля, ожидается переменная облачность. Местами по области пройдет дождь, возможна гроза. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Воздух прогреется до 22...27 °C. Отметим, что кратковременные дожди и гроза также возможны и в понедельник, 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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