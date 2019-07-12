«Сначала загорелись, а потом взорвались»: в Самаре пожарные тушили кондиционеры в девятиэтажке на Ново-Садовой
Днем в пятницу, 12 июля, в Октябрьском районе Самары произошел необычный пожар. В девятиэтажке на улице Ново-Садовой, 25 загорелись внешние блоки кондиционеров. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Кондиционеры загорелись по очереди: сначала один, а потом другой. Через пару минут они оба взорвались. Молния что ли попала? - рассказывают местные жители.
Как сообщили «Комсомольской правде - Самара» в ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 2 квадратных метра. На тушение огня выезжали 14 пожарных и 5 единиц спецтехники. Из одной из квартир были эвакуированы три человека. Справиться с пламенем сотрудникам оперативного ведомства удалось в 14:31. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU