В Самаре из-за соревнований по велоспорту перекроют три улицы

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-12T16:36:05+03:00

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В Самаре на протяжении четырех дней будут перекрывать дороги из-за соревнований по велоспорту. Они пройдут в районе стадиона «Самара Арена».

- Движение транспорта будет перекрываться с 8:00 до 12:30 14 июля, а также с 8:00 до 16:00 16, 17 и 18 июля по следующим участкам улиц: Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину хутору; Проезд № 2 и Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 м, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также на этих участках улиц с 00:00 до 12:30 14 июля и с 00:00 до 16:00 16, 17 и 18 июля будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки.

Временная схема ограничения движения транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU