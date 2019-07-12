Защитник «Крыльев Советов» Мирал Самарджич подписал контракт со словенской «Олимпией»

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-12T16:37:34+03:00

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Мирал Самарджич, выступавший в «Крыльях Советов» в сезоне 2018/2019, перешел в словенскую «Олимпию». Об этом клуб из Любляны объявил на своем официальном сайте.

- Я рад, что перешел в такой большой клуб. Мы все знаем, что такое «Олимпия» в Словении. В Любляне я чувствую себя, как дома, - прокомментировал переход Самарджич.

Напомним, в «Крылья Советов» словенский защитник перешел из «Анжи» в летнее трансферное окно 2018 года. До этого он выступал в чемпионатах Словении, Молдавии, Хорватии, Китая и Турции.

Ранее сообщалось, что футболист может остаться в Самаре, однако Самарджич и «Олимпия» сумели договориться.

ИСТОЧНИК KP.RU