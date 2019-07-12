2019-07-12T17:00:23+03:00
Общество

В Тольятти ищут пропавшую 17-летнюю девушку с татуировкой розы и кинжала на руке

Последний раз юную жительницу Автограда видели 4 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО ТольяттиФото: ДПСО Тольятти
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В Тольятти родственники, волонтеры и полиция разыскивают 17-летнюю Алину Сафрошкину. В прошлый четверг, 4 июля, девушка ушла из дома, расположенного в Центральном районе Автограда, и до сих пор не вернулась. Об этом сообщают волонтеры ДПСО Тольятти.

Приметы Алины: на вид 17-19 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения она была одета в черную футболку с белой надписью, серые джинсы и бордовые кроссовки. Особые приметы: татуировка на правой руке в виде розы и кинжала.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить об этом по телефонам: ОУР 8 (8482) 93-48-78, 8 (8482) 93-48-77, 8(906)129-53-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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