Нашли только дочь: в Иверском монастыре продолжаются поиски останков Алабина

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-12T17:10:12+03:00

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В Самарском Иверском монастыре продолжаются поиски останков главы Самары Петра Алабина. Завершились исследования останков, найденных в разграбленном склепе, это была дочь Елена. Напомним, склеп нашли при реставрации монастыря, когда стали укреплять фундамент Трапезного храма.

- Мы делали укрепление фундамента и наткнулись на стену. Вызвали геологов, которые сказали, что это сооружение. Тогда этим занялись в агентстве по сохранению историко-культурного наследия Самарской области, - рассказали "Комсомольской правде" - Самара" в Иверском монастыре.

Тогда предположили, что это склеп семьи Алабиных. Когда плиту вскрыли, выяснилось, что могила разграблена. Останков городского головы там не было. В цинковом гробу нашли только кости молодой женщины. Специалисты исследовали останки и выяснили: это дочь Алабина.

- Елена Лаппа-Стражецкая умерла в Ницце от туберкулеза, и ее перевезли в Самару в цинковом гробу и похоронили под алтарем. Сначала храм стоял по-другому, и она была под алтарем. Когда начали строить капитальное здание - старое было деревянным - храм немножко развернули, и она получилась рядом с ним.

Останки самого Алабина пока не нашли, однако в монастыре уверены: самарский голова захоронен на территории. Однако специальные поисковые работы не назначены.

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ИСТОЧНИК KP.RU