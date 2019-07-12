2019-07-12T17:20:27+03:00
Общество

И матрешки впереди: Стала известна программа танцевально-карнавального парада в Самаре на 13 июля 2019 года

Парад приурочат к годовщине ЧМ 2018 по футболу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре пройдет футбольный карнавалВ Самаре пройдет футбольный карнавал
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13 июля 2019 года в Самаре пройдет танцевально-карнавальный парад. Участники пройдут по улице Куйбышева, шествие начнется в 18.00 от площади Революции и завершится в Струковском саду. На перекрестках колонна будет останавливаться и проводить флешмобы.

С 19.00 до 21.00 на улице Куйбышева праздник продолжится. Творческие коллективы устроят шоу на протяжении всей улицы.

Пересечение с ул. Ленинградской - площадка «Underground style» от школы танцев "Бруклин". Танцоры устроят Фристайл баттл на звание лучшего уличного танцора. Также в планах выступление от академии паркура "Акросс" и шоу футбольного фристайла FreeMagic. Дуэт "Пионеры" порадует горожан стрит-дэнсом.

Пересечение с ул. Некрасовская - площадка #КубинскиеРитмынаВолге. Мастер-класс проведут преподаватели студии парных танцев Dance and live. Также здесь пройдет open air латиноамериканских танцев.

Около администрации г.о. Самара - площадка Live Misic. Живая музыка кавер-групп Fernandez Band, Экватор, Silvestris, барабанщицы «Loud Street Girl» и дуэт скрипки и виолончели от Silver-Strings.

Дом Промышленности - площадка "Ритмы города". Барабанное шоу от участников Международного фестиваля "Барабаны мира" 2019 - концертного ансамбля «Sambara»!

Выкладывайте в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Твиттер фото с карнавала с хэштегами: #ЧМ2018ГОДСПУСТЯ #КАРНАВАЛСАМАРА2019. Авторы самых популярных фото получат призы с символикой ЧМ-2018 от Администрации Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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