В Самаре на ул. Победы ремонтируют дорогу между трамвайными рельсами

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-12T17:47:00+03:00

Подрядчик не только уложит асфальт, но и сам будет обслуживать участок в течение трех лет

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В Самаре ремонтируют дорожное полотно между трамвайными рельсами на участке улицы Победа между Елизарова и пр. Кирова. В порядок приведут 1,6 километра покрытия. Сейчас работу выполнили уже на 60%. Впервые подрядчик не только уложит асфальт, но и в течение трех лет будет сам ухаживать за участком, устранять возникающие дефекты, чистить снег зимой, убирать мусор и пылесосить летом.

- Такой подход побуждает подрядчика более добросовестно относиться к своей работе. Как следствие - будут минимизированы возможные разрушения элементов улично-дорожной сети уже в процессе эксплуатации отремонтированного участка, - отмечают кураторы ремонтных работ.

Се6йчас на участке укладывают асфальтово-бетонную смесь. Затем займутся газонами, сделают свежую разметку, современные светофоры. Также на участке появятся новые пешеходные ограждения для безопасности движения. Все работы должны быть выполнены к октябрю 2019 года, но подрядчик трудится с опережением графика. В следующем году ремонт пройдет на участке от пр. Кирова до ул. Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU