2019-07-13T11:20:59+03:00
Происшествия

В Сызрани пожарные тушили частный дом и надворные постройки на площади 100 кв.м

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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На тушение огня у пожарных ушло около получасаНа тушение огня у пожарных ушло около получасаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером в пятницу, 12 июля, в Сызрани в переулке 1-й Брюсова произошел серьезный пожар. Там загорелся частный дом и надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 21:07. На место происшествия выезжали 18 пожарных и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, - рассказали в оперативном ведомстве.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 21:36, а полностью потушить — в 21:37. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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