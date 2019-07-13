Вода не соответствует нормам: самарцев попросили пока не купаться на трех городских пляжах

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-13T13:02:45+03:00

На трех пляжах в Самаре лучше пока в воду не лезть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сотрудники Роспотребнадзора продолжают еженедельный мониторинг за состоянием пляжей, которые официально работают в этот купальный сезон. Недавняя проверка показала, что не все они пригодны для отдыха. В воде трех городских пляжей Самары специалисты нашли нарушения установленных норм.

- В период с 8 по 11 июля были выявлены пробы воды, имеющие несоответствия по микробиологическим показателям. Речь идет о воде в районе пляжа Загородного парка, пляжа на четвертой очереди набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага) и пляжа на второй очереди набережной (от Маяковского спуска до дамбы в районе «Кинапа»), - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты еще не нашли возбудителей патогенной микрофлоры. Они рекомендуют жителям Самары пока не купаться на этих трех пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU