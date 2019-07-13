2019-07-13T13:02:45+03:00
Общество

Вода не соответствует нормам: самарцев попросили пока не купаться на трех городских пляжах

Специалисты выявили в некоторых пробах несоответствия по микробиологическим показателям
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
На трех пляжах в Самаре лучше пока в воду не лезтьНа трех пляжах в Самаре лучше пока в воду не лезтьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают еженедельный мониторинг за состоянием пляжей, которые официально работают в этот купальный сезон. Недавняя проверка показала, что не все они пригодны для отдыха. В воде трех городских пляжей Самары специалисты нашли нарушения установленных норм.

- В период с 8 по 11 июля были выявлены пробы воды, имеющие несоответствия по микробиологическим показателям. Речь идет о воде в районе пляжа Загородного парка, пляжа на четвертой очереди набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага) и пляжа на второй очереди набережной (от Маяковского спуска до дамбы в районе «Кинапа»), - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты еще не нашли возбудителей патогенной микрофлоры. Они рекомендуют жителям Самары пока не купаться на этих трех пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Рождествено эвакуировали двоих велосипедистов, которые угодили под колеса автомобиля
В выходные на набережной в Самаре будут бесплатно выступать музыканты и танцоры
Ливень 12 июля в Самарской области побил рекорд 16-летней давности
В Тольятти обманутые вкладчики кооператива «ВС» потребовали, чтобы полиция активнее занялась расследованием их дела
В Самаре упавшее из-за сильного ветра дерево расплющило ВАЗ-2112
В Сызрани пожарные тушили частный дом и надворные постройки на площади 100 кв.м
Потерянные госномера и брошенные в воде машины: в Тольятти из-за сильного ливня затопило дороги
Тольяттинка Софья Палкина стала чемпионкой Европы U23 по метанию молота
Переговоры с инвестором строительства моста через Волгу у Климовки вышли на завершающую стадию
Машины разметало в разные стороны: У Малой Царевщины в столкновении двух иномарок и «пятерки» погиб молодой мужчина
В Сызранском районе в столкновении KIA и Opel 2 человека погибли, еще 6 получили травмы
На Пятой просеке пообещали не строить многоэтажку впритык к обещанной школе
Самарский бизнесмен умер от огнестрельного ранения у стен Смольного в Санкт-Петербурге
Транспортную развязку на М5 около Тольятти построили на 68%
Евгений Серпер: "В Самаре дороги можно отремонтировать с опережением сроков. Это позволяет претендовать на дополнительные средства"
В Самаре на ул. Победы ремонтируют дорогу между трамвайными рельсами
Кировский рынок уже в этом году начнут убирать от железной дороги
И матрешки впереди: Стала известна программа танцевально-карнавального парада в Самаре на 13 июля 2019 года
Нашли только дочь: в Иверском монастыре продолжаются поиски останков Алабина