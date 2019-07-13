В Тольятти обманутые вкладчики кооператива «ВС» потребовали, чтобы полиция активнее занялась расследованием их дела

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-13T14:12:47+03:00

Обманутые вкладчики пытаются привлечь как можно больше внимания к своей проблеме Фото: Евгения ВАСИНА

Люди опасаются, что с арестованных счетов уже исчезли все деньги и что проволочки могут привести к тому, что хозяйку кооператива никак не накажут

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В субботу, 13 июля, в парке Комсомольского района Тольятти собрались пострадавшие от работы производственного кооператива «Фабрика продуктов «Вкусно и Сытно». Организация оставила без денег десятки своих вкладчиков из 16 городов России, в том числе из Самары и Сызрани. Обманутые финансовой пирамидой люди потребовали, чтобы правоохранители активнее занялись расследованием их дела.

- С момента подачи первого заявления прошло больше месяца, и еще ни одного пострадавшего не вызвали на допрос. Кроме того, арестованы только сотрудники офиса в Тольятти, а представителей кооператива в других городах еще не задержали. С «арестованных» счетов уже исчезли все деньги. Мы боимся, что сотрудники кооператива продолжают обманывать людей, - передает слова одной из потерпевших корреспондент «Комсомольской правды — Самара» с места событий.

Напомним, что недавно правоохранители задержали хозяйку кооператива Галину Федотову. Суд назначил ей 2 месяца домашнего ареста. По мнению депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, к которому уже обратились за помощью обманутые вкладчики, эта мера слишком мягкая, ведь только в Самарской области насчитывается более 250 пострадавших. Народный избранник отметил, что прокуратура будет добиваться изменения меры пресечения на заключение под стражу. Кроме того, надзорное ведомство уже обратилось в суд с требованием приостановить деятельность кооператива, а также ограничить доступ к его сайту.

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ИСТОЧНИК KP.RU