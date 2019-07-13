В выходные на набережной в Самаре будут бесплатно выступать музыканты и танцоры

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-13T15:16:55+03:00

Посмотреть на выступления артистов и поучаствовать в мастер-классах смогут все желающие

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В эти выходные, 13 и 14 июля, набережная реки Волги в Самаре станет местом притяжения любителей музыки и танцев. Два дня там будут проходить различные культурные мероприятия, принять участие в которых смогут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, в субботу, 13 июля, на Некрасовском спуске в 18:00 выступит ансамбль народной песни «Диковина». Потом место на сцене займет дуэт «ДиВэй», в который вошли музыканты Дмитрий Львов и Евгений Митрофанов. Завершит музыкальную программу женское трио «Black Coffee», которые исполнят джазовые стандарты, бразильские ритмы и композиции в стиле фанк и соул.

Также сегодня в 18:00 горожан ждет спортивно-танцевальная программа на Маяковском спуске. Сначала это будет зажигательная зумба от «Метрофитнес Самара», а потом там пройдет мастер-класс по функциональной тренировке.

В воскресенье, 14 июля, в 18:00 на Некрасовском спуске выступят исполнительница народных песен Ольга Салеева и группа «Услада». В 19:00 перед гостями мероприятия выступит группа «Под звездами», а закончит музыкальный вечер кавер-группа «RIVER BEND cover band».

Танцевальная программа завтра пройдет также на Маяковском спуске и начнется в 18:00. Стартует она с выступления и мастер-классов танцевальной школы «Tribe». С 19:00 до 21:00 проведут мастер-классы преподаватели танцевального клуба «Американо». Они научат всех желающих танцу родом из Америки - вест кост свингу.

ИСТОЧНИК KP.RU