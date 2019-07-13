Из Рождествено эвакуировали двоих велосипедистов, которые угодили под колеса автомобиля

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-13T16:01:47+03:00

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В пятницу, 12 июля, в селе Рождествено понадобилась помощь спасателей двоим молодым людям. Мужчина и женщина вечером катались на велосипедах, когда их сбил проезжающий мимо автомобиль.

- Дежурная смена спасателей Центральной станции эвакуировала пострадавших — 31-летнего мужчину и 36-летнюю женщину — из села Рождествено на левый берег Волги в 23:50, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Спасатели передали пострадавших медикам скорой помощи, а те, в свою очередь, увезли их для дальнейшей госпитализации в больницу. Насколько известно, мужчина получил различные травмы, а женщина находилась в тяжелом состоянии. Подробности случившегося сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU