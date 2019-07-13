Стали известны новые сроки включения освещения на улице Луначарского в Самаре

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-13T16:43:47+03:00

Свет на обновленной дороге не могут включить уже больше одного года

Изменить размер текста: A A

В Самаре продолжается эпопея с включением освещения на улице Луначарского, которую после ремонта открыли весной 2018 года. Уже больше года местные жители не могут добиться от властей, чтобы там, наконец, дали свет.

- Уличное освещение на улице Луначарского не могут организовать больше года. Это опасно как для автомобилистов, так и для пешеходов. Когда будет свет? Участники дорожного движения подвергаются неоправданному риску в темное время суток, - обратился в Твиттере к чиновникам один из горожан.

На жалобу самарца отреагировали представители департамента градостроительства Самары. Они сообщили, что они планируют до конца следующей недели, то есть до 21 июля, передать дорогу в эксплуатирующую организацию, которая и должна будет включить освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU