2019-07-13T16:43:47+03:00
Общество

Стали известны новые сроки включения освещения на улице Луначарского в Самаре

Свет на обновленной дороге не могут включить уже больше одного года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @matrokreazothФото: @matrokreazothФото: Twitter.com
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В Самаре продолжается эпопея с включением освещения на улице Луначарского, которую после ремонта открыли весной 2018 года. Уже больше года местные жители не могут добиться от властей, чтобы там, наконец, дали свет.

- Уличное освещение на улице Луначарского не могут организовать больше года. Это опасно как для автомобилистов, так и для пешеходов. Когда будет свет? Участники дорожного движения подвергаются неоправданному риску в темное время суток, - обратился в Твиттере к чиновникам один из горожан.

На жалобу самарца отреагировали представители департамента градостроительства Самары. Они сообщили, что они планируют до конца следующей недели, то есть до 21 июля, передать дорогу в эксплуатирующую организацию, которая и должна будет включить освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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