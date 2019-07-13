В Тольятти лоб в лоб столкнулись «Калина» и Hyundai: одного из водителей зажало в салоне

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-13T18:27:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 июля, на 18 км Хрящевского шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там около 6 часов утра лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Калина» и Hyundai.

- В результате случившегося 71-летний водитель отечественного автомобиля оказался зажат в салоне. Ему понадобилась помощь спасателей, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Сотрудники экстренных служб извлекли пенсионера из покореженной машины и передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу. Аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены в 7:03. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU