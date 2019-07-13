В Самарской области мужчина отделался условным сроком за хранение дома 3,5 кг марихуаны

СЕГОДНЯ 19:22 2019-07-13T19:22:05+03:00

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В Сергиевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который хранил у себя дома почти 3,5 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Наркотические средства общей массой 3410 г в доме мужчины были найдены в марте этого года. Хозяин жилплощади хранил их в полиэтиленовых пакетах без цели сбыта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина полностью признал свою вину и на протяжении всего расследования сотрудничал с правоохранителями. Сергиевский районный суд принял решение назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU