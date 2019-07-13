2019-07-13T21:13:12+03:00
Спорт

«Я рад вернуться в Самару и снова играть»: Александр Анюков рассказал о своем переходе в «Крылья Советов»

Футболист 13 июля провел первую тренировку в составе самарской команды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Экс-капитан "Зенита" вернулся в Самару и провел первую тренировкуЭкс-капитан "Зенита" вернулся в Самару и провел первую тренировкуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В субботу, 13 июля, защитник Александр Анюков провел первую после возвращения в Самару тренировку за футбольный клуб «Крылья Советов». Бывший капитан «Зенита», который в последнее время трудился в тренерском штабе питерской команды, решил вновь сконцентрироваться на карьере игрока.

- Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал об этом. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался. Руководство «Крыльев» предложило вернуться в Самару, я с радостью согласился. Здесь хороший тренер, я общался с игроками, которые у него играли, – все говорили о Миодраге Божовиче только хорошее, - приводит пресс-служба «КС» слова Александра Анюкова.

Футболист поблагодарил всех тех, кто поздравил его с возвращением в Самару, и пообещал, что будет всеми силами стремиться набрать хорошую форму и показать свои умения на поле.

- Я рад вернуться в «Крылья», домой и опять играть. Дальше, как говорится, жизнь покажет. Первая тренировка прошла нормально. В принципе в «Зените» я работал, тренировался. Не скажу, что готов на 100%, но думаю, что с каждым разом буду набирать и набирать, - отметил защитник.

Добавим, что самарский клуб подписал контракт с Александром Анюковым на весь предстоящий сезон. За «Крылья» он будет выступать под 22 номером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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