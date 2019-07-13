«Я рад вернуться в Самару и снова играть»: Александр Анюков рассказал о своем переходе в «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 21:13 2019-07-13T21:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 июля, защитник Александр Анюков провел первую после возвращения в Самару тренировку за футбольный клуб «Крылья Советов». Бывший капитан «Зенита», который в последнее время трудился в тренерском штабе питерской команды, решил вновь сконцентрироваться на карьере игрока.

- Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал об этом. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался. Руководство «Крыльев» предложило вернуться в Самару, я с радостью согласился. Здесь хороший тренер, я общался с игроками, которые у него играли, – все говорили о Миодраге Божовиче только хорошее, - приводит пресс-служба «КС» слова Александра Анюкова.

Футболист поблагодарил всех тех, кто поздравил его с возвращением в Самару, и пообещал, что будет всеми силами стремиться набрать хорошую форму и показать свои умения на поле.

- Я рад вернуться в «Крылья», домой и опять играть. Дальше, как говорится, жизнь покажет. Первая тренировка прошла нормально. В принципе в «Зените» я работал, тренировался. Не скажу, что готов на 100%, но думаю, что с каждым разом буду набирать и набирать, - отметил защитник.

Добавим, что самарский клуб подписал контракт с Александром Анюковым на весь предстоящий сезон. За «Крылья» он будет выступать под 22 номером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

​Анюков еще поиграет: экс-капитан "Зенита" вернулся в "Крылья Советов"

В прошлом году игрок объявил о завершении карьеры и подписал с питерским клубом контракт в качестве тренера, но в "Крыльях" воспитаннику самарского футбола сделали более приятное предложение (подробности)

В Самаре аэропорт предложили назвать именем капитана "Зенита" Александра Анюкова

Игрок - один из самых ярких воспитанников самарского футбола (подробности)

Александр Анюков: "Первый раз слышу, что аэропорт в Самаре хотят моим именем назвать"

Футболист предложил поискать имена людей более близких к авиации (подробности)

Послами Самары на ЧМ 2018 могут стать Тихонов и Анюков

Стало известно, почему именно этим футболистам решили предложить такую честь (подробности)

Евро-2012 на KP.RU. Защитник «Зенита» и сборной России Александр Анюков: Будет рубка!

Александр Анюков – защитник «Зенита», чье место на правом фланге обороны сборной России уже давно ни у кого не вызывает сомнений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU