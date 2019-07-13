Фильм о Корниленко, духовой оркестр и аквагрим: как будут развлекать болельщиков перед матчем «Крылья Советов» - ЦСКА на «Самара Арене»

13 Июль 22:14 2019-07-13T22:14:48+03:00

Развлекательная программа 14 июля стартует за три часа до начала игры

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В воскресенье, 14 июля, в 17:30 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 1 тура РПЛ «Крылья Советов» - ЦСКА. По уже сложившейся традиции перед игрой футбольных болельщиков будет ждать развлекательная программа. Начнется она за три часа до начала матча — в 14:30.

Так, на последней миле до стадиона выступит духовой оркестр, а на двух основных входах — Gate 2 и Gate 3 — кавер-группа Coda Band и рок-коллектив «Тени Перца». Рядом с Gate 3 будет работать мини-футбольная площадка. С 16:00 болельщики смогут сыграть там с игроками молодежного состава «Крыльев Советов». Также на Gate 2 и 3 будут работать матчевые фотозоны и зоны аквагрима.

- В связи с тем, что Сергей Корниленко завершает карьеру игрока и переходит в тренерский штаб «Крыльев Советов», то на экранах стадиона будет показан фильм «Легенда № 8» о его футбольном пути, а также видео всех его голов, коих было 56, за самарскую команду. Также Сергею Корниленко будет предоставлено право первого удара по мячу, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

В чаше стадиона будет выступать группа поддержки самарского клуба. Также все болельщики смогут поучаствовать в конкурсе фотографий в Инстаграме. Для этого в день матча нужно будет сфотографироваться в окрестностях стадиона и разместить снимки в соцсети с хештегами #КрыльяЦСКА и #СамараАрена. Победителей выберут в перерыве. Им вручат призы от самарского клуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU